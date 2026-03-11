В ДТП под Владимиром погибли два человека

Во Владимирской области столкнулись четыре машины. В результате четыре человека пострадали, из них двое получили смертельные травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 17 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с М-7 «Волга») в Камешковском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью», после чего произошло столкновение с BMW и Nissan.

В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ» погибли на месте до приезда медиков, еще два человека пострадали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

