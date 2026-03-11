российское информационное агентство 18+

Среда, 11 марта 2026, 13:15 мск

В водохранилище в Подмосковье всплыла авиабомба времен ВОВ

Взрывотехники обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, которая всплыла в Можайском водохранилище. Об этом сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».

«Жители округа Можайский обнаружили боеприпас на берегу водохранилища возле деревни Блазново. Об опасной находке они сообщили в единую службу «Система-112», – говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, взрывотехники сделали вывод, что бомба освободилась из грунта из-за сброса воды и всплыла со дна.

«Специалисты поместили боеприпас в контейнер и обезвредили его с соблюдением всех мер безопасности», – сообщил «Мособлпожспас».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

