В водохранилище в Подмосковье всплыла авиабомба времен ВОВ

Взрывотехники обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, которая всплыла в Можайском водохранилище. Об этом сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».
«Жители округа Можайский обнаружили боеприпас на берегу водохранилища возле деревни Блазново. Об опасной находке они сообщили в единую службу «Система-112», – говорится в сообщении.
Прибыв на место вызова, взрывотехники сделали вывод, что бомба освободилась из грунта из-за сброса воды и всплыла со дна.
«Специалисты поместили боеприпас в контейнер и обезвредили его с соблюдением всех мер безопасности», – сообщил «Мособлпожспас».
Москва, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»