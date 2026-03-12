Средства ПВО за ночь уничтожили 80 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 80 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

30 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 14 – над Крымом, 10 – над Ростовской областью. Восемь дронов нейтрализованы над Черным морем, по пять – над Брянской и Белгородской областями, три – над Курской, по два – над Калужской областью и Азовским морем, один – над Воронежской областью.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Ночью в связи с беспилотной опасностью временно приостанавливали работу аэропорты Краснодара и Сочи, сообщили в Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

