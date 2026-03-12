российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 марта 2026, 09:05 мск

Средства ПВО за ночь уничтожили 80 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 80 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

30 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 14 – над Крымом, 10 – над Ростовской областью. Восемь дронов нейтрализованы над Черным морем, по пять – над Брянской и Белгородской областями, три – над Курской, по два – над Калужской областью и Азовским морем, один – над Воронежской областью.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Ночью в связи с беспилотной опасностью временно приостанавливали работу аэропорты Краснодара и Сочи, сообщили в Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

