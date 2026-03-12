Врачи спасают жизнь одного из пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Один из пострадавших при ракетном обстреле Брянска находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние еще семи пострадавших медики оценивают как стабильно тяжелое. Остальные раненые – в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двоих пострадавших уже выписали из больниц.

В больницах Брянска и Москвы, ведущих федеральных медицинских центрах Минздрава России продолжают получать лечение 29 пострадавших при атаке ВСУ в Брянске, в том числе один ребенок, уточнил Кузнецов.

Украинские войска вечером 10 марта ударили по Брянску семью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате атаки, по последним данным властей, семь человек погибли, еще 42 получили ранения. Девять пострадавших перевели на лечение в Москву.

Москва, Наталья Петрова

