Два человека ранены при ударе украинских дронов по поезду с топливом в ЛНР

В Луганской народной республике два человека пострадали в результате удара украинских беспилотников по гражданскому грузовому поезду с топливом. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В Свердловском муниципальном округе БПЛА врага атаковали гражданский грузовой состав с топливом», – написал он в Max.
По словам главы региона, в результате атаки ранения получили машинист и его помощник. Пострадавшие доставлены в больницу.
В ликвидации последствий удара задействованы все необходимые службы, добавил Пасечник.
Ранее стало известно, что ВСУ на прошлой неделе как минимум три раза атаковали с помощью беспилотников гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области. В результате ударов погиб помощник машиниста, еще двое железнодорожников пострадали.
Луганск, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»