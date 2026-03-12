Хищение миллиардов рублей выявили при возведении Центра гимнастики в Сочи

Хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыто следователями МВД. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, обвинение в хищении и дальнейшей легализации средств в особо крупном размере предъявлено 13 соучастникам. Подозреваемыми по делу проходят бывшие член совета директоров «Газпрома» и заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

По данным следствия, с 2016 по май 2019 года фигуранты создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. «Однако на самом деле выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» средства в размере более 8 млрд рублей были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы», – рассказал Волк.

В МВД отметили, что несколько фигурантов объявлены в международный розыск, в отношении предполагаемой организатора преступления заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

