За ночь на Россией сбили 176 дронов ВСУ, почти половину из них перехватили над Крымом

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 176 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Большинство дронов ликвидировано на юге страны. Только над одним Крымом было сбило 80 вражеских БПЛА. Еще 29 беспилотников перехвачено над Адыгеей, 25 – над Краснодарским краем, 18 – над акваторией Азовского моря. Два дрона нейтрализовано над Черным морем. Кроме того, семь беспилотников уничтожено над Ростовской областью, пять – над Курской областью, три – над Ставропольским краем, два – над Брянской областью. Еще по одному дрону сбито над Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Татарстаном.

В пригороде Севастополя в районе Золотого пляжа из-за сбитого беспилотника загорелся участок леса на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. На месте работают специальные службы. По информации Развозжаев, при отражении ночной атаки на Севастополь уничтожено 53 БПЛА, пострадавших нет. В одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в нескольких окнах, в другом доме осколком БПЛА пробило крышу. Кроме того, повреждены несколько частных домов.

В Ставропольском крае отражена атака беспилотников на промзону Невинномысска, уточнил глава региона Владимир Владимиров.

В Краснодаре обломки БПЛА обнаружили на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне, сообщил глава города Евгений Наумов. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

В Ростовской области дроны ВСУ уничтожены в Таганроге и Миллеровском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube