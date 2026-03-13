Город Кирово-Чепецк вновь подвергся атаке дронов ВСУ

Вражеские беспилотники утром 13 марта атаковали город Кирово-Чепецк в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

По его словам, «пострадавших в результате прилетов нет». На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем, добавил губернатор.

Соколов напомнил о запрете размещать в соцсетях и СМИ фото, видеоматериалов и сообщений о месте атаке БПЛА, подчеркнув, что это необходимо «для обеспечения безопасности граждан, предприятий и организаций».

Надо отметить, что Кирово-Чепецк подвергся атаке БПЛА второй раз с начала марта. В предыдущий раз дроны ВСУ атаковали город 4 марта. Тогда также обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны РФ, в пятницу с 7:00 до 8:00 мск средства ПВО перехватили 10 украинских беспилотников самолетного типа на тремя регионами России. По четыре дрона уничтожено в Кировской области и Краснодарском крае, еще два БПЛА сбили над Ставропольским краем.

Ограничения на полеты, вводившиеся в аэропорту Кирова, а также в воздушных гаванях Ижевска, Краснодара и Перми, к настоящему времени сняты, информирует Росавиация.

Киров, Наталья Петрова

