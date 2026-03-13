ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для ВСУ

Спецслужбы задержали двух граждан России, которые собирали и передавали Украине информацию о военных объектах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным правоохранителей, подозреваемые инициативно установили контакт с представителями Главного управления разведки минобороны Украины и по заданию кураторов собирали сведения о военных объектах.

Целью шпионов стали места дислокации войсковых частей в Московской, Тульской и Тверской областях.

«Следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области и следственным отделением УФСБ России по Тверской области возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube