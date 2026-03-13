В Новой Москве 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой и такси

На Калужском шоссе в Новой Москве сегодня утром столкнулись маршрутка и автомобиль такси. В результате ДТП, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Пострадавшую двухлетнюю девочку эвакуировали в больницу вертолетом. Об этом информирует столичный департамент по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. В столичной Госавтоинспекции ранее сообщили, что в результате аварии травмированы семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

По информации департамента, на место ДТП в районе поселения Десна незамедлительно выехали экстренные службы Москвы, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра.

«Пострадавшую девочку 2 лет в сопровождение мамы эвакуировали на вертолете в медицинское учреждение столицы. На борту воздушного судна маленькую пациентку сопровождали столичные медики», – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины происшествия устанавливаются.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube