российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 марта 2026, 14:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Новой Москве 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой и такси

На Калужском шоссе в Новой Москве сегодня утром столкнулись маршрутка и автомобиль такси. В результате ДТП, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Пострадавшую двухлетнюю девочку эвакуировали в больницу вертолетом. Об этом информирует столичный департамент по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. В столичной Госавтоинспекции ранее сообщили, что в результате аварии травмированы семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

По информации департамента, на место ДТП в районе поселения Десна незамедлительно выехали экстренные службы Москвы, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра.

«Пострадавшую девочку 2 лет в сопровождение мамы эвакуировали на вертолете в медицинское учреждение столицы. На борту воздушного судна маленькую пациентку сопровождали столичные медики», – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины происшествия устанавливаются.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,