Призывавшего к терроризму мигранта арестовали в Тамбове

Сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области иностранца, который через интернет призывал к террору в отношении представителей органов власти.

По информации спецслужбы, фигурант прибыл в Россию с целью уклонения от прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил у себя на родине, в связи с чем был объявлен в розыск.

Живя в Тамбовской области, мигрант через мессенджер призывал к насилию в отношении представителей органов государственной власти и управления.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Суд в Тамбове избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ФСБ добавили, что фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

На допросе он признался, что посещал украинские интернет-ресурсы, следует из видео ФСБ.

Из какой страны задержанный прибыл в Россию, в ФСБ не раскрыли.

Москва, Наталья Петрова

