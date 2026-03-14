Два беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников, летевших на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность, сообщила главы Истры Татьяна Витушева.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

