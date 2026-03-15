Над регионами России за ночь сбито 170 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны с 21:00 мск субботы до 07:00 мск воскресенья уничтожили 170 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над Московским регионом, в том числе 20 беспилотников, летевших на Москву, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областями.

Также БПЛА нейтрализованы над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае в пригороде Тихорецка после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил региональный оперативный штаб. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Фрагменты беспилотников также повредили две высоковольтные линии в Тихорецком районе. Специалисты приступят к их ремонту после завершения осмотра территории.

В Советском районе Волгограда вражеский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, уточнил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, в нескольких квартирах выбиты стекла. Обошлось без пострадавших.

В Ростовской области отразили атаку порядка 40 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Воздушной атаке подверглись шесть городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону, а также девять районов региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Москва, Наталья Петрова

