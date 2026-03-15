ВСУ атаковали Белгород 12 ракетами: в городе перебои со светом, водой и отоплением

ВСУ минувшей ночью ударили по Белгороду 12 ракетами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его информации, в результате массированного обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир в двух многоквартирных домах, частный дом, социальный объект и 11 автомобилей.
«На территории одного из объектов загорелись здание и оборудование – пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированы», – написал он в мессенджере.
В результате падения обломков сбитых ракет в поселке Северный повреждены остекление соцбъекта и пять автомобилей, добавил Гладков.
В ночь на воскресенье Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу о стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Ударом нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, в результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
Белгород, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»