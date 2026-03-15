Система ПВО за шесть часов сбила над Россией 125 украинских дронов

За шесть часов средства перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, над Брянской областью ликвидировали 51 дрон, над Московским регионом – 38 БПЛА, в том числе 28 беспилотников на подлете к столице. Еще 19 дронов нейтрализовали над Калужской областью, по пять – над Белгородской и Тульской областями, три – над Смоленской областью, два – над Владимирской и по одному – над Курской и Тверской областями.

БПЛА были сбиты с 8:00 мск до 14:00 мск, уточнили в Минобороны.

С начала суток российские военные уничтожили больше 50 вражеских дронов, летевших на Москву, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина в Max. Последнее сообщение о сбитии пяти БПЛА было опубликовано градоначальником в 14:54 мск. Отмечалось, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, информирует Росавиация.

Москва, Наталья Петрова

