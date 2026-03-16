В Белгородской области при ударе FPV-дрона по машине ранен мирный житель

В результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в селе Графовка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю на территории предприятия. Находившийся внутри мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения головы и спины. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в районную больницу.
Сама машина получила повреждения, добавил Гладков.
