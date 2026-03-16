В Белгородской области риелторы привлекли двойника покойницы для хищения квартиры

В Белгородской области задержали участников преступной схемы, которые использовали двойника покойной жительницы, чтобы похитить недвижимость. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Трое риелторов из Губкина и Старого Оскола организовали незаконную приватизацию недвижимости. Квартира находилась в собственности администрации городского округа, ранее там по договору соцнайма проживали ныне покойные граждане.
Аферисты использовали нотариальную доверенность от имени умершей наследницы. В качестве продавца выступала 55-летняя женщина, для большей убедительности ее загримировали под покойную дочь бывших жильцов. Подставным покупателем в сделке выступила 35-летняя риелтор.
«Ущерб в результате преступления составил более 3 миллионов рублей», – отметили правоохранители. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Белгород, Зоя Осколкова
