российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 марта 2026, 14:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области риелторы привлекли двойника покойницы для хищения квартиры

В Белгородской области задержали участников преступной схемы, которые использовали двойника покойной жительницы, чтобы похитить недвижимость. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Трое риелторов из Губкина и Старого Оскола организовали незаконную приватизацию недвижимости. Квартира находилась в собственности администрации городского округа, ранее там по договору соцнайма проживали ныне покойные граждане.

Аферисты использовали нотариальную доверенность от имени умершей наследницы. В качестве продавца выступала 55-летняя женщина, для большей убедительности ее загримировали под покойную дочь бывших жильцов. Подставным покупателем в сделке выступила 35-летняя риелтор.

«Ущерб в результате преступления составил более 3 миллионов рублей», – отметили правоохранители. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Недвижимость, Россия, Скандалы и происшествия,