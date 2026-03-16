В Москве байдарка попала под винты речного трамвайчика, один человек погиб

На Москве-реке байдарка попала под винты речного электротранспорта. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
Трагедия случилась возле причала «Фили» на западе столицы. В момент столкновения на байдарке находилось два человека, на электросудне «Шмелевка» пассажиров не было.
«Один человек погиб, один пострадал при попадании байдарки под винты регулярного речного электротранспорта Москвы», – рассказал собеседник РИА «Новости».
На месте работают сотрудники ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба». Передвигаться на плавучих средствах в судоходной части акватории движения судов Москвы-реки строго запрещено. Проводится расследование.
Москва, Зоя Осколкова
