В Москве байдарка попала под винты речного трамвайчика, один человек погиб

На Москве-реке байдарка попала под винты речного электротранспорта. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Трагедия случилась возле причала «Фили» на западе столицы. В момент столкновения на байдарке находилось два человека, на электросудне «Шмелевка» пассажиров не было.

«Один человек погиб, один пострадал при попадании байдарки под винты регулярного речного электротранспорта Москвы», – рассказал собеседник РИА «Новости».

На месте работают сотрудники ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба». Передвигаться на плавучих средствах в судоходной части акватории движения судов Москвы-реки строго запрещено. Проводится расследование.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube