В Ярославле родителей школьника оштрафовали за ИИ-видео с учительницей

В Ярославле родители школьника должны заплатить штраф за видео, которое их сын сгенерировал с помощью нейросети. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

«Семиклассник снял на видео учительницу математики на рабочем месте без ее ведома и согласия. Затем с помощью искусственного интеллекта на основе полученного изображения сгенерировал видеоролик, в котором педагог превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения, и опубликовал этот ролик в чате класса в мессенджере», – говорится в сообщении.

Учитель обратилась в суд. Она посчитала, что ролик содержит порочащий облик, формирует негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге. По ее словам, видеоизображение нанесло урон авторитету учителя.

В свою очередь родители не признали обвинений в том, что их сын хотел опорочить педагога. Они настаивали, что мальчик сюжет ролика не придумывал, а применил трендовый эффект. При этом, по их словам, учитель испытывает личную неприязнь к их сыну.

«Суд пришел к выводу, что истцу по вине семиклассника, распространившего сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, причинены нравственные страдания, и взыскал с каждого из родителей компенсацию морального вреда в размере по 10 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе суда.

Ярославль, Зоя Осколкова

