Самосвал раздавил машину с людьми в Белгородской области

В Белгородской области самосвал наехал на автомобиль, в котором находились люди. В результате пять человек погибли. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел на территории карьера горно-обогатительного комбината. Перевозивший горную породу большегрузный самосвал совершил наезд на автомобиль УАЗ.

Водитель не заместил машину и буквально раздавил ее. Пять человек погибли от полученных травм.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка на предмет нарушений законодательства о безопасности труда.

Белгород, Зоя Осколкова

