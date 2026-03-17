Самосвал раздавил машину с людьми в Белгородской области

В Белгородской области самосвал наехал на автомобиль, в котором находились люди. В результате пять человек погибли. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел на территории карьера горно-обогатительного комбината. Перевозивший горную породу большегрузный самосвал совершил наезд на автомобиль УАЗ.
Водитель не заместил машину и буквально раздавил ее. Пять человек погибли от полученных травм.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка на предмет нарушений законодательства о безопасности труда.
Белгород, Зоя Осколкова
