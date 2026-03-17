российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 марта 2026, 17:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Фото Минобороны РФ

В городе Грайвороне Белгородской области местный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина в момент удара находился неподалеку от машины. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. В больнице у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

«Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение», – написал Гладков в Max.

Ранее он сообщал, что при атаке вражеского FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне погиб мужчина.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,