Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

В городе Грайвороне Белгородской области местный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина в момент удара находился неподалеку от машины. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. В больнице у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

«Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение», – написал Гладков в Max.

Ранее он сообщал, что при атаке вражеского FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне погиб мужчина.

Белгород, Наталья Петрова

