Два ребенка ранены в результате ночной атаки БПЛА на Адыгею

Двое детей получили осколочные ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на Адыгею. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Max.

По его словам, воздушную атаку отражали в Тахтамукайском районе республики. Обломки дронов повредили кровлю и остекление в восьми частных домовладениях и три автомобиля в Энеме.

Пострадавшие дети были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь, уточнил Кумпилов. «Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения», – добавил он.

Глава региона также сообщил, что ночью близ Майкопа были уничтожены четыре украинских беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 85 вражеских дронов над Россией. Основной удар пришелся на Краснодарский край. В региональном центре в результате налета БПЛА погиб мужчина, повреждены жилые дома, медцентр и ЛЭП.

Майкоп, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube