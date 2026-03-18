При обстреле Энергодара со стороны ВСУ обвалилась кровля жилого дома

В результате артиллерийского обстрела города-спутника Запорожской АЭС – Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины разрушено частное домовладение, произошло обрушение кровли. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, первоначальная информация о возможном нахождении людей под завалами не подтвердилась.

«Информация о том, что в результате обрушения кровли частного домовладения в Энергодаре под завалами могли оказаться люди, к счастью, не подтвердилась. Экстренные службы оперативно провели проверку и обследовали территорию», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Энергодар оказался полностью обесточен. Аварийные отключения электроэнергии затронули 12 муниципалитетов, а также часть Херсонской области.

Энергодар, Анастасия Смирнова

