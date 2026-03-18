В Энергодаре восстановили подачу воды и теплоснабжение после обстрела ВСУ

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение города -спутника Запорожской АЭС – Энергодара восстановлено в полном объеме после артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, ремонтные работы на энергообъектах осложнены постоянными ударами ВСУ. «Враг целенаправленно не даёт ремонтным бригадам провести работы по восстановлению сетей», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Энергодар оказался полностью обесточен. Аварийные отключения электроэнергии затронули 12 муниципалитетов Запорожской области, а также часть Херсонской области.

Энергодар, Анастасия Смирнова

