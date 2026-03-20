В Москве раскрыли крупный узел связи телефонных мошенников

В Москве оперативники ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Злоумышленники использовали съемные квартиры в Северо-западном городском округе, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование сим-боксов. При обысках у задержанных нашли свыше 1 тыс. сим-карт, ноутбуки и прочие предметы, указывающие на преступную деятельность.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих мужчин и одну женщину в возрасте от 21 до 34 лет. Они подозреваются в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика», – рассказал Васенин.

Уголовное дело возбуждено по ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска связи или виртуальной телефонной станции»). Полиция устанавливает других участников мошеннической деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube