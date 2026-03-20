В Дагестане два человека насмерть отравились угарным газом

В Дагестане два местных жителя погибли от отравления угарным газом. Предположительно, причиной стала неисправность газового котла.

Трагедия произошла в жилом доме села Дарваг в Табасаранском районе республики. По предварительным данным, причиной утечки стал вышедший из строя клапан на газовом котле.

По факту смерти людей проводится проверка.

18 марта в городе Дзержинский Московской области семья с младенцем погибли от отравления угарным газом. Квартира оборудована газовой колонкой, которая, как установили специалисты, была неисправна.

Махачкала, Зоя Осколкова

