В Дагестане два человека насмерть отравились угарным газом

В Дагестане два местных жителя погибли от отравления угарным газом. Предположительно, причиной стала неисправность газового котла.
Трагедия произошла в жилом доме села Дарваг в Табасаранском районе республики. По предварительным данным, причиной утечки стал вышедший из строя клапан на газовом котле.
По факту смерти людей проводится проверка.
18 марта в городе Дзержинский Московской области семья с младенцем погибли от отравления угарным газом. Квартира оборудована газовой колонкой, которая, как установили специалисты, была неисправна.
