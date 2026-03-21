Средства ПВО за ночь перехватили 283 вражеских дрона

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 283 вражеских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 марта до 07:00 мск 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Ночью под удар украинских дронов попали Брянская, Смоленская, Калужская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Тульская, Рязанская, Курская, Саратовская, Самарская области, Крым, Татарстан и Московский регион.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в результате ночного налета в нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Кроме того, повреждены несколько зданий в Саратове. «Два человека обратились за медицинской помощью», – написал глава региона.

Последствия ночной атаки устанавливаются. На местах падения обломков работают оперативные службы.

В целях безопасности Росавиация вводила ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Волгограда, Саратова, Пензы, Ижевска, Уфы, Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Пскова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube