российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 марта 2026, 10:42 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Средства ПВО за ночь перехватили 283 вражеских дрона

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 283 вражеских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 марта до 07:00 мск 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Ночью под удар украинских дронов попали Брянская, Смоленская, Калужская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Тульская, Рязанская, Курская, Саратовская, Самарская области, Крым, Татарстан и Московский регион.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в результате ночного налета в нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Кроме того, повреждены несколько зданий в Саратове. «Два человека обратились за медицинской помощью», – написал глава региона.

Последствия ночной атаки устанавливаются. На местах падения обломков работают оперативные службы.

В целях безопасности Росавиация вводила ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Волгограда, Саратова, Пензы, Ижевска, Уфы, Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Пскова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Москва, Поволжье, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,