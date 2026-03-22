Ночью система ПВО отразила атаку дронов на девять регионов России

Минувшей ночью система противовоздушной обороты сбила 25 беспилотников над территорией девяти регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

Как сообщили власти подвергшихся ночному налету регионов, по предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков не зафиксировано. На местах работают оперативные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о целенаправленном ударе FPV-дронов по территории сельхозпредприятия АПХ «Мираторг» в селе Сачковичи Климовского района. Ранение получил сотрудник комплекса. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в целях безопасности Росавиация вводила ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Уфы, Калуги, Москвы и Саратова.

Москва, Зоя Осколкова

