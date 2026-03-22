Три человека пострадали при пожаре в поезде на вокзале в Москве

На Ярославском вокзале в Москве произошло возгорание в поезде. По предварительным данным, пострадали три человека.

Пожар произошел в вагоне поезда дальнего следования. Пассажиров эвакуировали, передает телеграм-канал «112».

В результате пострадала 52-летняя женщина, медики диагностировали у нее поверхностные ожоги лица и шеи. Проводник, помогавший в эвакуации, надышался дымом. Кроме того, в соседнем вагоне у мужчины поднялось давление.

Отмечается, что госпитализация пострадавшим не потребовалась. Причины возгорания устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

