Три человека пострадали при пожаре в поезде на вокзале в Москве

На Ярославском вокзале в Москве произошло возгорание в поезде. По предварительным данным, пострадали три человека.
Пожар произошел в вагоне поезда дальнего следования. Пассажиров эвакуировали, передает телеграм-канал «112».
В результате пострадала 52-летняя женщина, медики диагностировали у нее поверхностные ожоги лица и шеи. Проводник, помогавший в эвакуации, надышался дымом. Кроме того, в соседнем вагоне у мужчины поднялось давление.
Отмечается, что госпитализация пострадавшим не потребовалась. Причины возгорания устанавливаются.
Москва, Зоя Осколкова
