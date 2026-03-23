Средства ПВО за ночь перехватили 249 вражеских дронов

Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 249 украинских беспилотников над территорией 12 регионов РФ. Об этом сообщает Министерство обороны. На местах падения обломков работают оперативные службы. Последствия ночной атаки устанавливаются.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении оборонного ведомстве.

В Ленобласти один из БПЛА повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Произошло возгорание сухой травы, на месте работают пожарные бригады.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Нижнекамска, Ижевска и Калининграда.

Москва, Зоя Осколкова

