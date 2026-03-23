Две жительницы Брянской области пострадали при ударе ВСУ

В Брянской области две женщины пострадали в результате артиллерийского удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Целенаправленный удар из артиллерии украинские боевики нанесли по поселку Белая Березка Трубчевского района.
«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены две мирные жительницы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщил глава региона.
Богомаз добавил, что также были повреждены три многоквартирных дома.
Брянск, Зоя Осколкова
