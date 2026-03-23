российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 марта 2026, 19:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Две жительницы Брянской области пострадали при ударе ВСУ

В Брянской области две женщины пострадали в результате артиллерийского удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Целенаправленный удар из артиллерии украинские боевики нанесли по поселку Белая Березка Трубчевского района.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены две мирные жительницы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщил глава региона.

Богомаз добавил, что также были повреждены три многоквартирных дома.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,