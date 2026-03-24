Вторник, 24 марта 2026, 08:42 мск

За ночь средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 55 украинских беспилотников над территорией восьми регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых дронах, летевших на столицу в ночь на вторник.

Росавиация вводила ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Калуги и Москвы. К утру ограничительные меры были сняты, авиагавани работают в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

