Взрывчатку нашли в стельках для обуви: ФСБ предотвратила серию терактов против бойцов СВО

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов, готовившихся по заданию Киева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦОС, диверсанты собирались применить взрывные устройства и беспилотники. Целями терактов являлись военнослужащие, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также стратегические объекты в Московском регионе.

В частности, из Польши в Россию пытались ввезти посылку, в которой находились 500 взрывных устройств, замаскированных под стельки для обуви. Далее их под видом гуманитарного груза собирались отправить на СВО. Иностранец, который пытался провезти контрабандный груз, задержан сотрудниками ФСБ.

Кроме того, по данным ведомства, спецслужбы Украины предприняли попытку купить БПЛА на оптоволоконной связи на одном из предприятий Москвы. С их помощью они планировали совершать теракты на выделенных объектах столицы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube