В Запорожской области ВСУ ударили по реанимационному отделению больницы

В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по реанимационному отделению больницы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы», – сообщил глава региона.

В результате в здании выбило стекла. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте работают оперативные службы.

Накануне в Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, в котором доставляли гуманитарную помощь. В результате пострадали три волонтера.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube