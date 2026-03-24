российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 марта 2026, 13:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Запорожской области ВСУ ударили по реанимационному отделению больницы

В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по реанимационному отделению больницы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы», – сообщил глава региона.

В результате в здании выбило стекла. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте работают оперативные службы.

Накануне в Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, в котором доставляли гуманитарную помощь. В результате пострадали три волонтера.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,