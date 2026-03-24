В Запорожской области ВСУ ударили по реанимационному отделению больницы

В Запорожской области украинские боевики нанесли удар по реанимационному отделению больницы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы», – сообщил глава региона.
В результате в здании выбило стекла. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте работают оперативные службы.
Накануне в Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль, в котором доставляли гуманитарную помощь. В результате пострадали три волонтера.
Мелитополь, Зоя Осколкова
