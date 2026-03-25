В Белгородской области около 450 тысяч человек остались без света после ракетного удара ВСУ

В ночь на 25 марта украинские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по энергообъектам города Белгорода, из-за чего около 450 тысяч жителей региона остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что без света остались жители Белгорода и Белгородского округа, Шебекинского и Яковлевского округов.

«Большое количество людей испытывали перебои в подаче воды и тепла. Восстановительные работы практически сразу же были начаты. Аварийные бригады сразу вышли на места повреждений», – написал Гладков в своем канале в Max.

На данный момент в Белгороде все детские сады и школы работают в штатном режиме, отметил он. Восстановительные работы будут продолжаться несколько дней, добавил Гладков. Он попросил местных жителей с пониманием отнестись к возможным перебоям в подаче электроэнергии и тепла.

Губернатор также сообщил, что за последние два дня 14 жителей белгородского приграничья получили ранения. По его словам, обстановка на приграничной территории продолжает оставаться крайне напряженной. В связи с этим было принято решение о перемещении жителей региона, которые не могут сами себе оказать помощь, из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, в другие регионы.

Белгород, Наталья Петрова

