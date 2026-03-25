В Москве задержан администратор крупной хакерской площадки по продаже баз данных

В Москве полицейские задержали администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, через которую на протяжении четырех лет велась торговля похищенными базами персональных данных. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на платформе размещались сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов.

«Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан», – написала Волк в Max.

В ходе обыска дома у задержанного изъяты технические средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 и 6 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

