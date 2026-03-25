ВСУ атакуют Москву: за полчаса сбиты 10 дронов

Система ПВО за чуть более полчаса уничтожила на подлете к Москве 10 украинских беспилотников. Это следует из сообщений градоначальника Сергея Собянина в Max. Число сбитых БПЛА достигло 11с начала суток.

Мэр столицы в 12:33 мск сообщил о перехвате одного беспилотника, летевшего на Москву. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. После этого он опубликовал пять сообщений о нейтрализации БПЛА. Последнее из них – о сбитии одного дрона – Собянин разместил в своем канале на платформе в 13:09 мск. В общей сложности за 36 минут было сбито 10 вражеских беспилотников.

Ночью мэр сообщал об уничтожении одного дрона на подлете к столице.

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево ограничили работу. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация. Ведомство предупредило о возможных корректировках в расписании рейсов.

Москва, Наталья Петрова

