Иран утверждает, что выпустил ракеты по авианосцу США «Авраам Линкольн»

В заявлении, опубликованном государственным информационным агентством IRNA, командующий иранским военно-морским флотом заявил, что он выпустил ракеты по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

«Крылатые ракеты береговой обороны флота поразили авианосец Abraham Lincoln, входящий в состав вражеского флота США, вынудив его изменить позицию», – заявил командующий.

США данную информацию никак не комментируют.

Напомним, накануне Соединенные Штаты предложили Ирану план по прекращению конфликта, состоящий из 15 пунктов, среди которых ядерные и ракетные иранские программы и разблокировка Ормузского пролива.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников, план отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти выход из конфликта в процессе борьбы с его экономическими последствиями.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube