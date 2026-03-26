Четверг, 26 марта 2026, 10:24 мск

За ночь над регионами России сбито 125 беспилотников ВСУ

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Брянской области дроны-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района, погибла мирная жительница, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи и утром на подлете к столице сбит 21 беспилотник. Обломки одного из них упали в районе села Кленово на юге Москвы. В результате в частном доме возник пожар, пострадал один человек, уточнил градоначальник. На месте работают экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

В целях безопасности полетов столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Над Ленинградской областью сбит 21 беспилотник, сообщал губернатор Александр Дрозденко. По его данным, атака отражена в Киришском районе, зафиксированы повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Белгородской области в селе Белянка Шебекинского округа вражеский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей минно-взрывная травма и баротравма. В больнице ей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

