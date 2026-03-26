За ночь над регионами России сбито 125 беспилотников ВСУ

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Брянской области дроны-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района, погибла мирная жительница, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи и утром на подлете к столице сбит 21 беспилотник. Обломки одного из них упали в районе села Кленово на юге Москвы. В результате в частном доме возник пожар, пострадал один человек, уточнил градоначальник. На месте работают экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

В целях безопасности полетов столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Над Ленинградской областью сбит 21 беспилотник, сообщал губернатор Александр Дрозденко. По его данным, атака отражена в Киришском районе, зафиксированы повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Белгородской области в селе Белянка Шебекинского округа вражеский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей минно-взрывная травма и баротравма. В больнице ей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.

Москва, Наталья Петрова

