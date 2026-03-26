В Ленобласти локализовали возгорания на объектах инфраструктуры после атак БПЛА

В порту Усть-Луга и в промышленной зоне в Киришском районе Ленинградской области удалось остановить распространение огня. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Спасательная служба Ленобласти сообщает о локализации возгораний в порту Усть-Луга и промзоне в Киришском районе», – говорится в сообщении.

Контролируемое выгорание нефтепродуктов в поврежденных емкостях продолжается, но угрозы распространения огня на близлежащие объекты и производства нет, заверили в правительстве Ленобласти.

Уточняется, что на площадки направлены мобильные лаборатории Государственного экологического надзора.

Пожары на инфраструктурных объектах в Ленобласти начались из-за атак украинских беспилотников 25-26 марта.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

