Силы ПВО сбили еще 57 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 57 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны РФ. Атаке подверглись, в основном, регионы Центрального федерального округа.

По данным военного ведомства, дроны сбиты с 8:00 мск до 13:00 мск над Новгородской, Брянской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Курской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ростовской областями, а также над Московским регионом.

На подлете к Москве сбиты 13 вражеских БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Max. Всего с начала суток нейтрализованы 27 дронов ВСУ, летевших на Москву.

В белгородском Шебекино в результате атаки украинского беспилотника по коммерческому объекту ранен мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Шебекинской ЦРБ мужчине диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Ему оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно, добавил глава региона.

