ПВО отразила атаку ВСУ на девять регионов России: сбито 85 дронов

В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над девятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, а также над Крымом, Московским регионом и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал о перехвате вражеского БПЛА на подлете к столице.

В Вологодской области беспилотники атаковали промышленную площадку в Череповце, никто не пострадал, сообщил глава региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. «В результате атаки БПЛА на промышленной площадке в Череповце зафиксированы восемь прилетов. Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется», – уточнил он. Позднее Филимонов сообщил, что над череповецкой промышленной площадкой сбито 10 БПЛА.

В Ленинградской области при отражении воздушной атаки уничтожено 36 беспилотников, уточнил губернатор Александр Дрозденко. Предварительно, пострадавших нет.

В Смоленской области сбито и подавлено семь БПЛА, проинформировал глава региона Василий Анохин. По его данным, обошлось без жертв и последствий на земле.

Ночью в целях безопасности приостанавливали работу петербургский аэропорт Пулково, московские «Домодедово» и «Внуково», а также авиагавани Калуги, Череповца, Пскова и Ярославля.

Москва, Наталья Петрова

