В Белгородской области один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Max.

По его данным, в Шебекинском округе дрон атаковал автомобиль в селе Маломихайловка, на месте от полученных травм скончался мужчина.

В селе Нежеголь Шебекинского округа от удара беспилотника по «Газели» водитель получил осколочные ранения живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. Его машина получила повреждения.

В городе Грайворон при отражении атаки дрона боец «Орлана» получил множественные осколочные ранения различных частей тела. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в местную больницу. Для продолжения лечения пострадавшего переведут в Белгород.

Белгород, Наталья Петрова

