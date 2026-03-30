Над Россией ночью сбили 102 дрона ВСУ: в Таганроге погиб один человек, еще 8 ранены

Ночью средства противоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 102 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны ВСУ были нейтрализованы над территориями 10 регионов, среди которых Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Пензенская, Ульяновская, Самарская область, Краснодарский край, Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Массированной атаке подверглась Ростовская область, где было сбито более 60 беспилотников в Таганроге и еще шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Max. В Таганроге при налете БПЛА погиб мужчина, еще восемь человек пострадали, одна из пострадавших госпитализирована. В результате падения обломков беспилотников произошли возгорания нескольких жилых домов и автомобилей, в одном из домов повреждены газовые трубы, уточнил глава региона. Эвакуированы жители многоэтажки, рядом с которой обнаружены обломки БПЛА, на месте работают саперы. Кроме того, повреждено остекление в школе №26. Повреждения получили также три предприятия, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. В общей сложности в городе повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов и 10 автомобилей.

В Краснодаре вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Прикубанском округе. В результате повреждено остекление нескольких квартир, также есть повреждения внутри одной квартиры, сообщил мэр города Евгений Наумов. Пострадали три человека, из них двое – дети. Им оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА на село Белянка Шебекинского округа ранены две мирные жительницы. Женщины находились в подвергшихся ударам FPV-дронов автомобилях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Воронежской области из-за падения обломков беспилотника в одном из районов региона поврежден автомобиль, также в городском округе загорелась лесная подстилка, возгорание уже потушили. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, уточнив, что ночью над регионом ликвидировано 10 БПЛА.

Ночью и утром в целях безопасности вводились ограничения на обслуживание рейсов в 11 аэропортах. В настоящее время мера продолжает действовать в воздушной гавани Уфы.

Москва, Наталья Петрова

