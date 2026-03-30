Спецслужбы США обманом выманивают россиян за границу для задержания

В МИД России заявили, что спецслужбы РФ используют мошеннические схемы для задержания россиян.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что американские спецслужбы выманивают за границу россиян под различными предлогами, чтобы затем задержать их в третьих странах, передает РИА «Новости».

«Спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями, с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – предупредили в российском МИД.

В ведомстве накануне сообщили, что в последнее время разведывательные структуры США активизировали «охоту» за российскими гражданами по всему миру.

Москва, Наталья Петрова

