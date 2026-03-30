В Калужской области контрабандисты угнали с таможни грузовик с санкционкой

В Калужской области с таможни угнали грузовик с санкционной продукцией. Преступников удалось задержать. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Злоумышленники неоднократно ввозили на территорию России продукцию, подпадающую под санкции. Во время одной из таких попыток на таможне задержали фуру с грузом.

Преступники протаранили ограждение таможенного контроля и выкрали транспорт. Сотрудникам спецслужбы удалось их выследить и задержать, передает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 161 УК России («Грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере»). Грузовик с нелегальной продукцией возвращен в зону таможенного контроля.

Калуга, Зоя Осколкова

