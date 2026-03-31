Два человека ранены при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области

В белгородском Шебекино украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

По информации главы региона, у женщины диагностированы «минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения туловища и ног, у мужчины – минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и грудной клетки».

Бойцы самообороны доставили пострадавших в районную больницу, позднее пациентов переведут на лечение в Белгород.

Белгород, Наталья Петрова

