ВСУ атаковали беспилотником больницу в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинского беспилотника по территории центральной городской больницы в Васильевке.
«На данный момент идет атака БПЛА противника по территории Васильевской центральной больницы, атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников», – уточнил он в Max.
По его словам, фельдшер и водитель не пострадали, пациенты эвакуированы в укрытие.
Опасность повторных ударов сохраняется, предупредил Балицкий.
Напомним, ранее в белгородском Шебекино два человека получили ранения в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу.
