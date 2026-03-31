Вторник, 31 марта 2026, 11:20 мск

ВСУ атаковали беспилотником больницу в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинского беспилотника по территории центральной городской больницы в Васильевке.

«На данный момент идет атака БПЛА противника по территории Васильевской центральной больницы, атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников», – уточнил он в Max.

По его словам, фельдшер и водитель не пострадали, пациенты эвакуированы в укрытие.

Опасность повторных ударов сохраняется, предупредил Балицкий.

Напомним, ранее в белгородском Шебекино два человека получили ранения в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

