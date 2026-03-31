При взрыве на заводе в Нижнекамске погибли два человека, восемь госпитализированы

В результате взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» погибли два человека и восемь – госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вместе с тем, за медицинской помощью обратились 64 человека, у них диагностированы повреждения легкой степени тяжести – такие, как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. Им оказана медицинская помощь на месте.

В компании уточнили, что предварительной причиной ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» является сбой в работе оборудования.

По данным МЧС, в настоящее пожар, который, по предварительным данным, охватил 1,5 тысячи квадратных метров, локализован.

Согласно сведениям источников, которые приводит агентство ТАСС, очаг возгорания находился на насосной установке по перекачке веществ, участвующих в нефтехимическом процессе. «Произошел взрыв, и последовало факельное горение», – уточнил собеседник агентства.

Нижнекамск, Анастасия Смирнова

