После ЧП на заводе в Нижнекамске возбуждено уголовное дело

После ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим», в результате которого два человека погибли и около 70 получили травмы, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ). Об этом сообщил татарстанский главк Следственного комитета.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводятся следственные действия. проводится осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели из числа сотрудников предприятия.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» погибли два человека и восемь были госпитализированы. Кроме того, за медицинской помощью обратились 64 человека, у них диагностированы повреждения легкой степени тяжести – такие, как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. Им оказана медицинская помощь на месте.

Предварительной причиной ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» является сбой в работе оборудования.

Нижнекамск, Анастасия Смирнова

